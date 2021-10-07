Владимир Путин отмечает 69-летие

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполняется 69 лет. Несмотря на день рождения, у Путина в этот день есть рабочие планы, но нет сомнений, что по крайней мере вечером он отметит праздник с родными и близкими, - рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До этого в сентябре две недели президент находился на самоизоляции, поскольку в его окружении заболели несколько десятков человек, самого главу государства, который привился "Спутником V", болезнь миновала. Сейчас у президента "особо уже нет самоизоляции", поэтому на празднование дня рождения она не повлияет, - цитирует Пескова РИА Новости.

Уроженец Ленинграда Путин несколько раз праздновал день рождения в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. В 2012 году он в кругу родных и близких в Северной столице встретил 60-летие, в 2010-м участвовал в совещании по реализации программ развития федеральных университетов и встрече с активом Ленинградской федерации профсоюзов, в 2008-м посетил сессию генассамблеи Интерпола и принял участие в презентации фильма о дзюдо. В 2000 году прошла деловая встреча с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, в 2003-м — с избранным губернатором города Валентиной Матвиенко и деятелями искусства, в 2004-м и 2006-м Путин также проводил день рождения в родном ему городе.

А вот в 2014 году президент России предпочел взять выходной и отправиться в сибирскую тайгу - отдохнуть и провести время на природе. В 2019 году президент вновь проводил день рождения с близкими ему людьми. В 2015 году глава государства 7 октября забросил семь шайб, играя на льду арены "Шайба" в Сочи в составе команды "Звезды НХЛ". Она победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 15:10.

Одними из самых необычных подарков, которые Путин получал на день рождения, были двухмесячный уссурийский тигренок, переданный затем в геленджикский "Сафари-парк", копия шапки Мономаха и хрустальный крокодил. Традиционно большая часть подарков направляется в библиотеку президента и хранится там, но некоторые подарки от знакомых и друзей Путин оставляет себе.