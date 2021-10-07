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Пакистанский Белуджистан потрясло мощное землетрясение, есть жертвы

Пакистанский Белуджистан потрясло мощное землетрясение, есть жертвы

Минувшей ночью в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Афганистаном произошло землетрясение магнитудой 5,7, - сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 км к северо-востоку от города Харнай и находился на глубине 20,8 км, - передает РИА Новости.

В результате землетрясения погибли 20 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По информации местного издания, также пострадали более 300 человек.

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Вестник Кавказа

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