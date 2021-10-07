В Казахстане за сутки выявлено более 2 тыс новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 063 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщила пресс-служба Минздрава страны.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявили в Алматы, Нур-Султане и ряде областей: так, в Алматы выявлено 423 новых пациента, в Нур-Султане – 281, в Алматинской области – 197, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших также в Карагандинской (172), Восточно-Казахстанской (140), Павлодарской (140), Актюбинской (111) и Северо-Казахстанской (108) областях.

Министерство здравоохранения Казахстана также обновило статистику о летальных случаях от коронавируса в стране.

По данным на 5 октября, за сутки от коронавируса скончались 33 казахстанца, от пневмонии с признаками COVID-19 - 6 человек.

Всего жертвами коронавирусной инфекции стали 11 422 пациента, "ковидной" пневмонии - 4 881 казахстанец.

По состоянию на 7 октября лечение от коронавируса продолжают получать 55 956 человек, из них в стационарах находятся 9 562 пациента, на амбулаторном уровне – 46 394 заболевших.