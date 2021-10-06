Шведские журналисты в возрождающейся Шуше

Для Азербайджана Шуша имеет стратегическое значение. Город называют колыбелью азербайджанской музыки и поэзии, а также одним из важнейших культурных центров Азербайджана. Он был основан первым правителем Карабахского ханства Панах-Али ханом в 1752 году. В Шуше родились многие известные азербайджанские личности - Хуршудбану Натаван, Гасым бек Закир, Абдуррагим бек Ахвердиев, Бюльбюль, Юсиф Везир Чеменземинли, Узеир Гаджибеков и многие другие, пишет шведское информагенство Cawa Media.

В сентябре 2021 года представители Cawa Media стали первыми шведскими журналистами, получившими государственное разрешение посетить регион и увидеть вживую разминирование освобожденных территорий, что стало возможным благодаря азербайджанскому агентству по разминированию ANAMA. На разминировании ежедневно работали 27 специально обученных солдат и 40 солдат с собаками. Эта работа тяжела и очень опасна.

Представители Cawa Media посетили Шушу и место, где азербайджанские войска вели битву за город. Большая часть прекрасной Шуши все еще в руинах, но постепенно она отстраивается заново, в город потихоньку возвращается жизнь. После Второй Карабахской войны в городе возобновили электроснабжение и водоснабжение, были открыты два продуктовых магазина и пекарня. Теперь главное, чтобы жители Шуши, которые не были здесь несколько десятилетий, вернулись в родной город.

Восстановительные работы продолжаются, в сентябре 2021 года был открыт отель "Карабах" после реставрации. Представители международных СМИ же остановилась в отеле "Хары Бюльбюль", реставрация которого завершилась в мае 2021 года. Отель очень красивый, современный и с прекрасным рестораном. В городе уже виден некоторый прогресс, и люди намерены восстановить все, что возможно.

В Шуше была фабрика по изготовлению восточных музыкальных инструментов, хлебозавод, производственный комбинат, швейный цех Карабахского ткацкого комбината, база материально-технического снабжения, ремонтно-строительное управление, управление реставрации памятников и многое другое. Шуша была городом памятников: на 350 гектарах земли располагались 300 исторических памятников, 550 старинных жилых домов, восстановленные крепостные стены длиной 870 метров. Из них 23 исторических памятника относились к памятниками республиканского и мирового масштаба. Шуша - колыбель азербайджанской культуры, большинство этих памятников было построено в XVIII-XIX веках. Каждый дом, каждая улица, величественные крепостные стены, мечети, стройные минареты, развалины огромных крепостей напоминают о прошлом.

8 ноября 2020 года - город Шуша освобожден от армянской оккупации. Карабах - это Азербайджан, и его необходимо заново отстроить.

Город Физули был освобожден Азербайджаном 17 октября 2020 года после 28 лет оккупации вооруженными силами Армении. Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана сообщило 26 ноября 2020 года, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) удовлетворила обращение государственного агентства гражданской авиации о включении шести аэропортов, включая Физулинский, в перечень географических координат. В январе 2021 года президент Ильхам Алиев издал указ о строительстве международного аэропорта в Физули, а 14 января состоялась церемония закладки фундамента будущего аэропорта. Строительство взлетно-посадочной полосы было завершено и 5 сентября 2021 года в аэропорт Физули был выполнен первый пассажирский рейс, принадлежащий Azerbaijan Airlines, а самолетом Boeing 747-400 авиакомпании Silk Way Airlines были доставлены первые грузы.

Очень тяжело было ходить между развалинами, находить вещи, брошенные местными жителями в спешке. Мы нашли одну картину неизвестного местного художника, написанную маслом, которую забрали как напоминание о том, что война может сделать с мирным населением. Мы искренне желаем, чтобы в начале 2022 года город Шуша, а также его окрестности были заново отстроены как в случае с новыми "умными селами" в Зангиланском районе, и чтобы жители вернулись на свою родину.

Снимки Шуши и окрестностей, сделанные Cawa Media в сентябре 2021 года, будут выставлены в Европейском парламенте в Брюсселе.