Четверть века Российскому еврейскому конгрессу

В концертном зале ”Барвиха Luxury Village” прошел прием Российского еврейского конгресса (РЕК), посвященный 25-летию его благотворительной деятельности организации. "Многое в России и мире создано выходцами из Российского еврейского конгресса. Мы гордимся этим. Выходцы из РЕК возглавляют и Европейский еврейский конгресс, и Евразийский еврейский конгресс, и религиозные организации России, и Конференцию европейских раввинов, и крупнейшие благотворительные еврейские фонды, и музеи созданы людьми, которые тесно связаны с Российским еврейским конгрессом", - заявил президент РЕК Юрий Каннер.

На традиционный осенний прием пришло более 400 гостей. Среди них представители российской деловой и творческой элиты.

"Я здесь работал почти 30 лет назад как заместитель посла. Если бы мне в то время сказали, что мы, спустя это время будем находиться в этом месте, в окружении стольких людей и праздновать 25-летие РЕК, я бы не поверил. Но мы здесь, и результаты налицо. Вся работа, проделанная РЕК и другими организациями еврейской общины всей России очень важна. Это продолжается и будет продолжаться", - заметил посол Израиля в России Александр Бен-Цви.

Председатель Ставропольской краевой еврейской религиозной общины ортодоксального иудаизма ”Геула” Арон Мардахаев сказал что что совместная работа с РЕК дает хорошие результаты: "Это общинный центр, это многие проекты внутри общины. Детские сады, миквы, то есть вся инфраструктура, которая создается, благодаря совместной работе".

Важной частью мероприятия стало вручение премии Российского еврейского конгресса ”Global Influence Award” - особого знака признательности людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. В этом году награду получили команда экосистемы ”Яндекс”, команда Центра им. Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом, создателем первой в мире вакцины от COVID-19, а также специальный гость приема - 10-й президент Израиля Реувен Ривлин.