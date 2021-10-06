Путин: "Газпрому" не стоит наращивать поставки газа в обход Украины

"Газпром" должен полностью выполнять контрактные обязательства по транзитным поставкам газа через Украину, такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день, а во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к надежному, абсолютно надежному партнеру во всех отношениях", - приводит слова главы государства ТАСС.

Российский лидер поручил главе Минэнерго Николаю Шульгинову взять эту тему на личный контроль.

Президент также выразил мнение, что "Газпром" не должен наращивать поставки газа по новым газопроводам в обход Украины. Он признал, что это будет выгоднее, даже с учетом штрафа Киеву, но попросил участников совещания не делать этого.