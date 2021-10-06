На Кубани могут ввести QR-коды для посещения ТЦ и кафе

Систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, кафе, ресторанов, спортивных и культурных учреждений планируют ввести в Краснодарском крае, сообщил источник во властных структурах региона.

"Эта мера коснется посещения торгово-развлекательных центров, гипермаркетов, кафе, ресторанов, спортивных, культурных и других учреждений", - цитирует его ТАСС.

По данным источника, посетить эти заведения можно будет только со специальным QR-кодом - доказательством вакцинации от COVID-19 либо перенесенного заболевания.

Он добавил, что ограничения могут начать действовать уже на следующей неделе.