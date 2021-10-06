Минсельхоз поддержит производство плодово-ягодной продукции в КБР

Минсельхоз России поддержит производство плодов и ягод в Кабардино-Балкарии, сообщил директор Департамента растениеводства ведомства Роман Некрасов, уточнив, что поддержка будет оказана и развитию мелиорации.

"По мнению Минсельхоза, нам нужно продолжать работать в следующих направлениях развития АПК региона. Первое - это сохранение высоких темпов роста по производству плодово-ягодной продукции. Сегодня регион является одним из лидеров, очень высокие темпы закладки. Адаптируются новые культуры такие, как орехоплодные. И этим решается не только масштабная задача по обеспечению продовольственной безопасности страны, но и создание новых рабочих мест", - цитирует его выступление на бизнес-сессии "Устойчивое развитие и инвестиционный потенциал СКФО" в Нальчике ТАСС.

Далее Некрасов сообщил о планах поддержки развития мелиоративной системы для получения урожая вне зависимости от погодных условий, развития садоводства и овощеводства открытого и закрытого грунта.

Еще одним направлением, которому будет оказана поддержка, является создание условий для долговременного хранения сельхозпродукции. "Те усилия, которые сегодня принимаются в республике по развитию мощностей для хранения, необходимо всячески расширять. Это позволит аграриям более активно присутствовать на основных продовольственных рынках страны", - добавил Некрасов.

В свою очередь, председатель регионального правительства Алий Мусуков выразил признательность Минсельхозу РФ за поддержку региона.