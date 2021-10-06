Солнечнодольск проведет акцию "Повара без границ"

Акция "Повара без границ" состоится 9 октября в Солнечнодольске, рассказал председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин на своей странице в Instagram.

По его словам, в ней примут участие предприятия общественного питания из Ставрополя, Невинномысска, Новоалександровска, Михайловска, Минеральных Вод. "Приедут также повара из других регионов", - отметил Полюбин.

Он отметил, что профессионалы продемонстрируют опыт и талант, а также посмотрят на достижения коллег.

Гостей ждут блюда на мангале, по-разному приготовленная рыба, пицца на открытом огне и выпечка.

"Повара без границ" проводится в рамках Международного фестиваля уличного искусства "Культурный код".