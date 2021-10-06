Солнечнодольск проведет акцию "Повара без границ"
Акция "Повара без границ" состоится 9 октября в Солнечнодольске, рассказал председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин на своей странице в Instagram.
По его словам, в ней примут участие предприятия общественного питания из Ставрополя, Невинномысска, Новоалександровска, Михайловска, Минеральных Вод. "Приедут также повара из других регионов", - отметил Полюбин.
Он отметил, что профессионалы продемонстрируют опыт и талант, а также посмотрят на достижения коллег.
Гостей ждут блюда на мангале, по-разному приготовленная рыба, пицца на открытом огне и выпечка.
"Повара без границ" проводится в рамках Международного фестиваля уличного искусства "Культурный код".
Вестник Кавказа
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