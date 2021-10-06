Хабиб поддержал украинского футболиста (ФОТО)

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку игроку "Манчестер Сити" и сборной Украины Александру Зинченко, раскритикованного за их совместную фотографию

Ранее Зинченко опубликовал совместное фото со спортсменом, после чего получил негативные комментарии в свой адрес.

"Желаю тебе удачи во всем, если даже кому-то это не нравится", — написал Хабиб на своей странице Instagram.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.