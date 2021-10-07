На фоне напряженности с Ираном Азербайджан может купить у Израиля противоракетный комплекс

Поведение Ирана может еще больше укрепить оборонные связи Баку с Израилем. По сообщению газеты Israel Hayom, Азербайджан рассматривает возможность покупки израильской системы противоракетной обороны Arrow-3 на фоне напряженности в отношениях с Тегераном. Al-Monitor рассказывает, что Arrow-3 - одна из трех флагманских систем-перехватчиков ракет, производимых израильскими и американскими компаниями при поддержке правительства.

Сотрудничество Азербайджана и Израиля активизировалось в последние годы, когда Иран расширил свои военные возможности за счет дронов, крылатых и баллистических ракет. Ирану инкриминируют применение такого оружия против стран региона - Саудовской Аравии и Ирака. А сам Тегеран стал обвинять Азербайджан в сотрудничестве с израильскими военными стратегами.

Азербайджан поддерживает тесные дипломатические, экономические и оборонные связи с Израилем с момента их установления в 1992 году. В прошлом году, во время Второй Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией, Баку использовал дроны израильского производства.

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Иран в Азербайджане также всегда считали дружественной страной, но демарш Тегерана вынудил президента Ильхама Алиева заявить: "Мы не обратили внимания на недавнюю клевету какого-то провинциального иранского муллы против Азербайджана. Но потом, к сожалению, официальные лица начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдумал против нас беспочвенную клевету".

С заявлением выступила и глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева: "Мы не принимаем заявления о присутствии каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы, о подстрекательских попытках этих сил, потому что эти утверждения являются необоснованными. Вообще, наличие на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических, которые могут представлять угрозу нашему государству и соседним странам, не может быть предметом обсуждений. К сожалению, еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые стороны озвучивали подобные необоснованные утверждения. Мы и тогда заявляли, повторяем и сейчас, что подобные утверждения являются необоснованными, и до настоящего времени азербайджанской стороне не было представлено ни одного соответствующего доказательства".

В азербайджанском МИДе напомнили, что неприкосновенность международно признанных границ остается фундаментальным принципом, которым всегда руководствовался Баку. "Азербайджан на протяжении десятков лет страдал от последствий военной агрессии и нарушения своих международных границ. Более 130 километров нашей границы с Ираном долгие годы находились под армянской оккупацией... Считаем, что прекращение оккупации азербайджанских территорий, незаконных действий Армении в этом регионе, в том числе сосредоточения большого количества вооружения и боеприпасов, незаконных экономических и других действий, контрабанды наркотиков, подготовки террористов, уничтожения и осквернения памятников исламской религии и культуры, а также возвращение бывших беженцев на свои родные земли после 30 –летней разлуки, обеспечение стабильности и безопасности в регионе должны отвечать интересам Ирана", - полагают в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.