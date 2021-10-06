В Северной Осетии проверяют школы из-за угрозы нападения

В образовательных учреждениях Северной Осетии полиция проводит мероприятия из-за массовых рассылок в мессенджерах с угрозами о нападении на школу во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ситуация находится под контролем у правоохранителей, в учебных учреждениях полиция проводит все необходимые мероприятия", - сказал он.

В тексте рассылки некий Георгий Плиев сообщает о скором нападении на школу №30 Владикавказа для расстрела учителей и школьников.