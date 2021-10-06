Поджигателя букмекерской конторы задержали в Западном Казахстане

Посетитель букмекерской конторы предпринял попытку поджечь ее в Аксае, об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Как сообщает "Мой город", ЧП случилось на улице Железнодорожная.

"Посетитель букмекерской конторы, разозлившись, стал требовать деньги у сотрудницы. Получив отказ, он вышел из заведения, достав емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, облил здание", - рассказали в полиции.

К счастью, рядом оказались сотрудники правоохранительных органов, они сумели не допустить трагедии.

Поджигатель задержан, его обвиняют в хулиганстве.