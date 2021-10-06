Круглый стол "Открытый диалог России и Казахстана: журналистика, медиа и форматы" пройдет в Нур-Султане

В Нур-Султане в рамках Международной программы "МедИАЦия": неделя в Нур-Султане" состоится круглый стол "Открытый диалог России и Казахстана: журналистика, медиа и форматы". Об этом сообщает один из организаторов - Информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ).

"Рынок русскоязычных медиа меняется: приходят новые форматы, упрощается контент, снижается степень доверия к средствам массовой информации в целом", - отмечается в сообщении.

В рамках регионального диалога будет рассматриваться текущая ситуация в медиа и журналистике. Обмен опытом и общая работа ведущих представителей прессы поможет создать новые подходы и практики, усовершенствовать имеющиеся навыки и инструменты для решения актуальных проблем.

На круглом столе "Открытый диалог России и Казахстана: журналистика, медиа и форматы" будут обсуждаться такие темы, как "Новые форматы и тренды цифровой журналистики"; "Информационное сопровождение евразийской интеграции"; "Перспективы взаимодействия СМИ России и Казахстана"; "Лонгриды или короткие формы контента: что выбирает аудитория?".

В мероприятии примут участие журналисты и редакторы из России и Казахстана.

По итогам программы будет создан журналистский пул, который поможет в будущем объединить участников в рамках пресс-тура по РФ и масштабной конференции в формате "Центральная Азия + Россия" по медиа повестке.

Встреча пройдет 8 октября в 18:00 (по Нур-Султану), по адресу ул. Сатпаева, 2, учебно-административный (главный) корпус Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Для участия в мероприятии требуется зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/HUrLGUP6U5EvvJCa8, подать заявку можно до 6 октября включительно.

По любым вопросам организаторы просят обращаться на mediaschool.mediaciya@gmail.com, в теме письма указать "Медиация. ФИО. Страна".

Мероприятие организовано Информационно-аналитическим центром МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ)| Ia-centr.ru и Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева при поддержке Фонда президентских грантов.