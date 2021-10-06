Наследие Кавминвод сохранят на Ставрополье

Конкурс местных инициатив по сохранению культурного наследия Кавказских Минеральных Вод пройдет до конца 2021 года в рамках проекта "Нетривиальные истории Кавминвод". Об этом сообщил координатор мероприятий проекта Мурат Абитов.

"Конкурс заочный, на различные истории, связанные с Кавминводами. Это могут быть литературно-творческие произведения, городские истории, легенды, литературные произведения местных авторов, в том числе детские книжки. Это литературные произведения либо созданные в Кавминводах, либо связанные с регионом. Также могут быть современные городские легенды, истории, интересные для туристов, чтобы включить их в экскурсионную программу", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что конкурс будет проводиться до конца 2021 года. "Цель конкурса - из набора таких литературных, культурных, исторических произведений получить этакий сборник историй, сказок, рассказов и городских легенд о Кавминводах", - подчеркнул Абитов.

Координатор добавил, что в программе проекта также тематические круглые столы, лекции, семинары по развитию их туристического потенциала, экскурсии по знаковым местам городов-курортов, издание новых книг и сборников. Всего проект должен будет охватить около 400 человек.