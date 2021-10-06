Музей в Краснодаре приглашает в "Путешествие по Италии"

Выставка "Путешествие по Италии. Города" откроется в Краснодаре 7 октября.

Экспозиции расположится в музее имени Ф.А. Коваленко (ул. Красная, 13). Посетители увидят графику отечественных и зарубежных художников XIX-XX веков, темперы и гуаши ученика Репина Николая Шестопалова, акварели народного художника СССР Александра Герасимова и итальянских мастеров Арколини, Ансельми, французские литографии и голландские гравюры.

Выставка является продолжением проекта "Путешествие по Италии. Классика" и приурочена к перекрестному Году музеев России и Италии.

"Перед зрителем предстанут старинные итальянские города с их центральными и тихими улочками, известными достопримечательностями: вечный город Рим с его грандиозной историей и величественными архитектурными и скульптурными памятниками, одно из самых романтичных, удивительных и загадочных мест в Италии, уникальный город на воде - Венеция", – рассказали в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 31 октября.