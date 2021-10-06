Русский музей покажет Левитана жителям Краснодара

В краевом художественном музее имени Ф.А. Коваленко в Краснодаре 10 октября начнет работу выставка "Исаак Левитан и его современники".

Полотна предоставлены фондом Государственного Русского музея. В экспозицию включены 19 произведений Исаака Левитана, в том числе редкие этюды художника.

"В целом посетители выставки увидят около полусотни замечательных художественных образов природы из собрания Русского музея, демонстрирующих особенности развития и успехи пейзажа в отечественном изобразительном искусстве рубежа XIX –XX веков", - информирует пресс-служба кубанского министерства культуры.

Помимо "левитановских пейзажей", публике представят произведения из фондов музея имени Ф.А. Коваленко.

Посетить выставку можно с 10 октября по 14 ноября.