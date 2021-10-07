Новый осетровый завод появится в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев рассказал о реализации проектов в сфере рыбного хозяйства в Мангистауской области.

Он отметил, что благодаря частным инвестициям будет реализовано три проекта по рыбному хозяйству (ИП "Булекбаев", ТОО "Институт Технологический Холдинг") на сумму 30 млрд тенге, в том числе строительство осетрового завода на территории СЭЗ "Морпорт Актау" (ТОО "Beluga Queen").

"В результате объем произведенной рыбы увеличится с 30 тонн до 10,6 тыс. тонн, будут созданы более 3 тыс. новых рабочих мест. В свою очередь, министерством будут выделены инвестиционные субсидии. Акиматом области будут приняты меры по созданию инфраструктуры и выделению субсидии на корма, рыбопосадочный материал и лекарственные препараты", - цитирует Брекешева "Казинформ".