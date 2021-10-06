Футболиста "Ростова" пригласили в сборную России

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов вызван в сборную России по футболу на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

Футболист заменит хавбека "Ростова Дениса Глушакова, который получил травму во время тренировок. До этого сборную были вынуждены покинуть защитник Илья Самошников ("Рубин"), полузащитники Алексей Ионов ("Краснодар") и Александр Головин ("Монако").

Напомним, что сборная России по футболу встретится 8 октября в Казани с командой Словакии, а 11 октября сыграет против словенцев.