Футболиста "Ростова" пригласили в сборную России
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов вызван в сборную России по футболу на предстоящие матчи отборочного цикла ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.
Футболист заменит хавбека "Ростова Дениса Глушакова, который получил травму во время тренировок. До этого сборную были вынуждены покинуть защитник Илья Самошников ("Рубин"), полузащитники Алексей Ионов ("Краснодар") и Александр Головин ("Монако").
Напомним, что сборная России по футболу встретится 8 октября в Казани с командой Словакии, а 11 октября сыграет против словенцев.
Вестник Кавказа
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