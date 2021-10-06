Турецкий парламент одобрил закон о ратификации Парижского соглашения по климату

Парламент Турции принял сегодня законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату, об этом пишут СМИ.

Как сообщает ТАСС, за документ проголосовали все присутствовавшие депутаты.

Напомним, Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году в рамках ООН, его цель - уменьшить выбросы парниковых газов, не допустить превышения мировой среднегодовой температуры к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня, сделав все возможное, чтобы удержать потепление на уровне до 1,5 градуса.