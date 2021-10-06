Обильные осадки в Дагестане продлятся еще несколько дней

Замглавы правительства Дагестана Манвел Мажонц сообщил о продолжении ливневых дождей в республике.

Он отметил, что для при необходимости аварийные бригады будут привлекаться из соседних регионов

"К сожалению, на завтра прогнозируют продолжение осадков, готовимся к новым ударам стихии. На случай новых аварийных отключений электроэнергии у нас дежурят аварийно-выездные бригады во всех районах. При необходимости будем привлекать аварийные бригады из соседних регионов. Продолжения осадков ждем в ближайшие 2-3 дня", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, что сильные дожди обрушились на Дагестан, в результате которых было прервано энергоснабжение в нескольких районах республики.