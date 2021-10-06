ДДТ собирает средства на запись нового альбома

Легендарная рок-группа ДДТ попросила поклонников помочь с финансированием записи нового альбома, проект размещен на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

В обращении Юрий Шевчук пояснил, что из-за пандемии ряд концертов пришлось перенести или вовсе отменить, так что в прошлом году группа выступила всего один раз, в этом году - четыре.

Музыкант уточнил, что ситуация "очень тяжелая".

По его словам, новый альбом выходит в октябре 2021 года. Желающие поддержать его создание могут оформить предзаказ, причем доступны как базовые варианты, так и коллекционные, например, с автографами группы. Предлагаются и другие эксклюзивные лоты.

Кроме того, можно поддержать группу бескорыстно, без вознаграждения.

"Мы надеемся, что этот проект объединит всех слушателей и друзей ДДТ и поможет группе осуществить задуманное. У нас большие творческие планы!" - подчеркнул Шевчук.