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Дилижанский тоннель частично погрузился во тьму в Армении

Дорожный департамент
Дорожный департамент

Энергоснабжение частично прекратилось в Дилижанском тоннеле, такое сообщение распространила ГНКО "Дорожный департамент" Мининфраструктур Армении.

Как передает Sputnik Армения, причиной аварии стало повреждение кабеля на территории Дилижана.

В ведомстве призвали водителей к повышенной бдительности и соблюдению правил безопасности при проезде через тоннель.

Напомним, Дилижанский тоннель протяженностью почти 2,3 км соединяет Тавушскую и Гегаркуникскую области Армении.

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