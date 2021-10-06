Дилижанский тоннель частично погрузился во тьму в Армении

Энергоснабжение частично прекратилось в Дилижанском тоннеле, такое сообщение распространила ГНКО "Дорожный департамент" Мининфраструктур Армении.

Как передает Sputnik Армения, причиной аварии стало повреждение кабеля на территории Дилижана.

В ведомстве призвали водителей к повышенной бдительности и соблюдению правил безопасности при проезде через тоннель.

Напомним, Дилижанский тоннель протяженностью почти 2,3 км соединяет Тавушскую и Гегаркуникскую области Армении.