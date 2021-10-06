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Подозреваемый в школе в Техасе задержан

Подозреваемый в школе в Техасе задержан

Полиция задержала 18-летнего подозреваемого в стрельбе в техасской школе.

"Подозреваемый взят под стражу без происшествий. Ему предъявлены обвинения в вооруженном нападении с отягчающими обстоятельствами", - сообщила полиция Арлингтона на своей странице в Twitter.

Напомним, что в результате стрельбы в школе четыре человека получили ранения. По данным полиции, причиной случившегося стала драка между учащимися.

Стрелком оказался 18-летний Тимоти Симпкинс, который скрылся с места инцидента на автомобиле.

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