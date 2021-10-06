Глава МИД Ирана готов посетить Баку и Ереван "в качестве жеста добрососедства"

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян готов посетить столицы Азербайджана и Армении в качестве жеста добрососедства. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам дипломата, развитие отношений с соседями входит в число ключевых приоритетов нового правительства Ирана.

Глава МИД ИРИ заявил, что Азербайджан и Армения являются "хорошими соседями" Ирана.

Напомнив, что несколько дней назад глава МИД Армении Арарат Мирзоян приезжал в Тегеран, Абдоллахиян сказал, что было бы "хорошо", чтобы и у главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова также была возможность посетить Тегеран.

"И я в свою очередь тоже, как только будет возможность, посещу Баку и Ереван в качестве жеста добрососедства", - подчеркнул министр.