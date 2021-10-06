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Турецкий футбольный клуб возглавил действующий игрок

Турецкий футбольный клуб возглавил действующий игрок

Полузащитник турецкого футбольного клуба "Антальяспор" Нури Шахин назначен главным тренером команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Решение назначить 33-летнего Шахина было принято после отставки Эрсуна Янала.

Напомним, Нури Шахин выступает за "Антальяспор" с 2020 года. Ранее хавбек защищал цвета дортмундской "Боруссии", бременского "Вердера", роттердамского "Фейенорда", мадридского "Реала" и "Ливерпуля".

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Вестник Кавказа

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