Турецкий футбольный клуб возглавил действующий игрок

Полузащитник турецкого футбольного клуба "Антальяспор" Нури Шахин назначен главным тренером команды. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Решение назначить 33-летнего Шахина было принято после отставки Эрсуна Янала.

Напомним, Нури Шахин выступает за "Антальяспор" с 2020 года. Ранее хавбек защищал цвета дортмундской "Боруссии", бременского "Вердера", роттердамского "Фейенорда", мадридского "Реала" и "Ливерпуля".