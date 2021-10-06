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Сторонники Саакашвили провели акцию у здания Руставской тюрьмы

Сторонники Саакашвили провели акцию у здания Руставской тюрьмы

Представители грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и обычные граждане собрались у здания Руставской тюрьмы с требованием освобождения экс-главу государства Михаила Саакашвили.

Причиной акции стала информация руководителя партии "Закон и право" Тако Чарквиани о якобы планируемой "ликвидации" Саакашвили.

Участники заявляют, что они пришли выразить солидарность с бывшим президентом и потребовать его освобождения, сообщает Sputnik Грузия.

"Свободу третьему президенту Грузии!", - гласит надпись на транспаранте.

Также на акции протеста было объявлено о скором митинге в поддержку Саакашвили в центре Тбилиси.

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Вестник Кавказа

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