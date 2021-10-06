Союзническое соперничество между Грецией и Турцией: французские фрегаты против немецких субмарин 

Военно-морские сделки Греции с Францией и Турции с Германией поднимают ряд вопросов, на которые необходимо ответить с точки зрения стремления Европы к стратегической автономии, пишет Greek Reporter. О сделке между Турцией и Германией было объявлено в июле прошлого года. Анкара решила увеличить свою военно-морскую мощь, закупив у Германии шесть новых подводных лодок.

Греция и Франция скрепили свое ”стратегическое партнерство” в конце сентября соглашением о продаже трех фрегатов с возможностью приобретения четвертого. Первые два будут поставлены к 2025 году, а третий - к 2026 году. В июне министр иностранных дел Греции Никос Дендиас официально подал в Берлин петицию против продажи подводных лодок Турции. По данным министерства Германии, Thyssen, компания, занимающаяся строительством шести подводных лодок типа U-214, связана контрактом, подписанным в 2002 году.

Недавний инцидент с судном Greek Nautical Geo демонстрирует, что столкновение в Эгейском море может произойти в любой момент. Если Греция и Турция зайдут в тупик, неизвестно, чем закончится гонка вооружений с французскими фрегатами и немецкими подводными лодками.

Члены НАТО - Турция и Греция - спорят уже более полувека и неоднократно оказывались на грани войны. Действия Турции на Северном Кипре в 1974 году повлекли за собой мобилизацию армии с греческой стороны. Однако ввиду краха греческой хунты и быстрого развертывания турецких войск, всеобъемлющая война в конечном итоге была предотвращена.

13 лет спустя еще один инцидент привел две страны к конфликту. Турция узнала, что Греция начала добычу нефти в районе греческого острова Тасос, оспариваемого Анкарой. В район было отправлено турецкое исследовательское судно ”Пири Рейс” в сопровождении военных кораблей.

Тогдашний премьер-министр Андреас Папандреу приказал потопить судно, если оно зайдет в греческие воды. Премьер-министр Турции Тургут Озал сказал: ”Если Греция каким-либо образом вмешается в работу нашего судна, в частности это касается и угроз Папандреу, мы будем действовать таким же образом против него. В результате может начаться война”. Кризис был разрешен, когда Озал пообещал в ходе телефонного разговора с Папандреу, что турки не будут вмешиваться, если греческое правительство не войдет в спорные воды.

В 1996 году случился кризис из-за Иммии, необитаемого острова в Эгейском море. После того как владелец стада овец, оставшийся на острове, водрузил на нем греческий флаг, турецкие журналисты из газеты Hurriyet прибыли на остров на вертолете, спустили греческий флаг и подняли турецкий.

Греческий спецназ тайно высадился на востоке острова. Затем турецкие бронетанковые подразделения двинулись к Зеленой линии на Кипре, что вызвало тревогу у кипрской национальной гвардии. Затем турецкие спецназовцы также высадились незамеченными на западе Иммии. Угроза военного столкновения была нивелирована, прежде всего американскими официальными лицами. Анкара и Афины не разговаривали друг с другом напрямую, но откликнулись на призывы Вашингтона, решившего выступить в качестве неформального посредника. Обе стороны согласились вернуться к статус-кво.

Греция всегда полагалась на поддержку ЕС, но Турция ведет переговоры с Евросоюзом о членстве. Сценарий военного столкновения вероятен. Он описывает отношения между Грецией и Турцией как ”союзническое соперничество” или даже как ”вражду союзников”.