Новак назвал два способа помочь Европе выйти из энергетического кризиса

Начало транспортировки газа по "Северному потоку-2" и увеличение объемов его продажи на электронной торговой бирже Санкт-Петербурга могли бы помочь Европе справиться с энергетическим кризисом, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики под руководством президента России Владимира Путина.

"На мой взгляд [есть] два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. Во-первых, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешений на прокачку газа по достроенному "Северному потоку-2", это оказало бы позитивный сигнал", - цитирует чиновника ТАСС.

Кроме того, Новак отметил целесообразность поставок дополнительных объемов для биржевой торговли электронной бирже в Санкт-Петербурге: по его словам, даже небольшие объемы сумели бы переломить спекулятивный эффект.

Вице-премьер пояснил, что сложившиеся высокие цены на газ и энергетический кризис, который переживает Европа, не в интересах России - рынок надо максимально быстро стабилизировать.

Новак подчеркнул, что российская сторона на сто процентов выполняет все взятые на себя обязательства, и уточнил, что текущие объемы поставок российского газа превышают показатели предыдущих годов.