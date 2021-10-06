США готовит России месть за "Северный поток-2" и Крым

Вашингтону необходимо увеличить свое влияние в Средиземном море, так США смогут ответить Москве. Об этом заявили политические обозреватели The Hill Альп Севимлисой и Питер Вудард.

"Допустить ослабление американского влияния в регионе было бы ошибкой, так как Россия превратилась в растущую угрозу" — приводит слова экспертов РИА Новости.

Авторы статьи отмечают, что присоединение Крыма вернуло России статус самой грозной силы в Черном море. Также они подчеркнули, что строительство "Северного потока-2" и зависимость Европы от российского газа потенциально ослабляет Альянс.

По мнению обозревателей, Вашингтону необходимо создать последовательную, долгосрочную стратегию. Авторы предложили США увеличить финансирование для западных и южных фронтов НАТО, а также передать все Средиземноморье под единое военное командование.

В статье также говорится, что самая амбициозная часть плана состоит в формировании Средиземноморского союза под главенством Штатов. По их словам, это позволит достичь политического согласия, поощрения торговли, обмена ресурсами и поддержки ценностей, которых придерживается запад от Вашингтона до Анкары".