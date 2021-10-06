Иран отправит человека в космос к 2025 году

Иран намерен отправить в космос человека к 2025 году, рассказал глава Института космоса ИРИ Фатхолла Оми.

Он пояснил, что это достижение поднимет авторитет страны и даст импульс развитию соответствующих технологий.

Напомнив о девизе Всемирной недели космоса в нынешнем году, который звучит как "Женщины в космосе", чиновник высоко оценил его.

"Мы приветствуем этот лозунг. Женщины, имеющие опыт пилотирования, входят в число тех, кто прошел первоначальную регистрацию для отправки в космос и в настоящее время проходят необходимую подготовку", - цитирует Оми агентство ИРНА.

Глава института выразил надежду, что именно женщина станет первым иранским космонавтом.