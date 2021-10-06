Путин: ажиотаж на рынке газа не нужен России

Текущий ажиотаж на рынке газа не несет никаких выгод для России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему. Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события", - цитирует его ТАСС.

Глава государства рассказал о дискуссиях, которые велись в Еврокомиссии и в которых он участвовал, подчеркнув, что общение с т.н. экспертами было непростым, так как они считали свою позицию исключительно верной, не желая слышать других.

Российский лидер выразил надежду на осуществление корректировок под давлением нынешней обстановки.

"В то же время нам нужно смотреть в будущее, мы должны ориентироваться на то, что происходит в мире", - призвал Путин.