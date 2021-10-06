В Грузию прилетит президент Черногории

Черногорский лидер Мило Джуканович впервые посетит Грузию с официальным визитом, сообщает 1TV.

Официальная церемония встречи пройдет во дворце Орбелиани, после чего Джуканович лично встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Отмечается, что главы государств выступят с совместными заявлениями для прессы.

В администрации президента Грузии также добавили, что Джуканович проведет встречу и с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.