В Грузию прилетит президент Черногории
Черногорский лидер Мило Джуканович впервые посетит Грузию с официальным визитом, сообщает 1TV.
Официальная церемония встречи пройдет во дворце Орбелиани, после чего Джуканович лично встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Отмечается, что главы государств выступят с совместными заявлениями для прессы.
В администрации президента Грузии также добавили, что Джуканович проведет встречу и с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Вестник Кавказа
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