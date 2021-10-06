По факту обрушения крепостной стены в Дагестане организована проверка

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с обрушением части крепостной стены XIX века в Гунибе, сообщает пресс-служба надзорного органа.

"В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение федерального законодательства, в том числе в части соблюдения уполномоченными органами требований к содержанию объектов культурного наследия", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в результате обильных осадков в Гунибе обрушилась часть стены, которая является объектом культурного наследия.