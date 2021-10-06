Водитель похитил у работодателя батареи на 350 тысяч рублей во Владикавказе

Мужчину, подозреваемого в хищении отопительного оборудования у собственного работодателя, задержали во Владикавказе. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по Северной Осетии.

В отдел полиции поступил сигнал о краже дорогостоящего отопительного оборудования с производственного предприятия на пр. Коста, общую сумму ущерба потерпевший оценил в 350 тыс рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника, которым оказался водитель предприятия.

Он был задержан и доставлен в отдел, где дал признательные показания.

"Как стало известно, кражу 16 обогревателей мужчина совершил в ночное время суток, надеясь остаться незамеченным. Похищенное было изъято и передано владельцу", - уточнили в полиции.

По факту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере", водителю грозит лишение свободы сроком до 5 лет.