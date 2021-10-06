Казахстан признал паспорта вакцинации Армении и Ирана

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов заявил об одобрении паспортов вакцинации еще шести стран. Новое постановление опубликовано на сайте Минздрава республики.

Отмечается, что в список вошли Аргентина, Армения, Иран, Беларусь, Сан-Марино, Эстония.

"Признать действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Аргентины, Венгрии, Грузии, Исламской Республики Иран, Армении, Беларуси, Молдовы, Сан-Марино, Киргизии, Монголии, Таиланда, Турции и Эстонии", - сказано в тексте.

Отмечается, что документ вступают в силу со дня подписания.