Карантин по коронавирусу ужесточают в Северном Казахстане

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Северо-Казахстанской области главный санитарный врач региона Асет Жуматаев подписал новое постановление, ужесточающее карантинные ограничения с 9 октября.

Как сообщает Sputnik Казахстан, 80% работников на предприятиях и в организациях должны отправиться на удаленку, на вакцинированных либо переболевших это правило не распространяется.

Запрещается выполнение регулярных межобластных автобусных рейсов, останавливаются репетиции на объектах культуры, закрываются театры, кинотеатры, концертные залы, бильярдные и компьютерные клубы, боулинги, детские развлекательные центры и аквапарки.

Кроме того, нельзя проводить спортивные мероприятия со зрителями, выставки, конференции и форумы. Под запрет попадают поминки, зрелищные, торжественные, памятные, семейные мероприятий, такие как банкеты, свадьбы, юбилеи, даже если они организованы на дому, корпоративы и т.д.

ТРЦ, торговые дома, магазины с непродовольственными товарами площадью свыше 2 тыс кв м, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные и СПА-центры, бассейны и фитнес-центры будут закрываться на выходные.

Попасть в салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, медцентры, стоматологии можно будет только по предварительной записи.

Крытые рынки, как продуктовые, так и непродуктовые, работать в выходные не будут.

Все эти ограничение не распространяются на участников проекта Ashyq.