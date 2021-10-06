Юрий Коков: террористы начали использовать больных коронавирусом как оружие
Террористы предпринимали попытки заразить с помощью коронавирусных больных гражданское население ряда стран, сообщил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
"Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава", - пояснил он.
Комментируя прочие методы террористов, замсекретаря СБ РФ пояснил, что преступники стали реже обращаться к практике преднамеренных наездов на людей.
По его словам, это связано с мерами безопасности в общественных местах, а также антикоронавирусными ограничениями, в том числе на скопления людей и массовые мероприятия.
Вестник Кавказа
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