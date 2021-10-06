Благотворительный приём к 25-летию Российского еврейского конгресса

5 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялся ежегодный приём Российского еврейского конгресса. Вечер был посвящён 25-летию благотворительной деятельности организации. Важной частью мероприятия стало вручение премии Российского еврейского конгресса «Global Influence Award» - особого знака признательности людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. В этом году награду получили специальный гость приема - 10-й президент Израиля Реувен Ривлин, команда экосистемы «Яндекс» и команда Центра им. Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом, создателем первой в мире вакцины от COVID-19.