Смолов сравнил игрока сборной России с Хасбиком

Футболисты Денис Черышев, Далер Кузяев, Федор Смолов и Игорь Дивеев приняли участие в проекте YouTube-канала сборной России. Они угадывали партнеров по команде по детским фотографиям.

Некоторых игроков участники конкурса узнали легко.

"Это Рифат Жемалетдинов. По щечкам я угадал", — заявил Кузяев.

Федор Смолов и Денис Черышев угадали Александра Головина по его прическе.

"Это Головин. Сразу видно эти его три пера на голове", — сказал Смолов. "По прическе видно, что он", — подтвердил Денис.

Угадывая полузащитника "Зенита" Далера Кузяева, Смолов вспомнил дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова.

"На Хасбика похож", — описал он фото молодого Кузяева.

Стоит отметить, что в проекте победил Федор Смолов, дав 20 правильных ответов.