Врачи задумались об обязательной вакцинации в Грузии

Если за две-три недели показатель вакцинации против Covid-19 в Грузии не достигнет 20 тыс прививок в день, то специалисты могут рассмотреть возможность введения обязательной вакцинации в ряде групп населения. Об этом сообщил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

"Минимум 20 тыс прививок в день - вот та цифра, которая до конца года даст нам возможность сказать, что Грузия контролирует пандемию", - цитирует его Грузия Online.

Специалист уточнил, что в случае достижения такого результата обязательная вакцинация не понадобится.

В последнее время жители Грузии вакцинируются все реже и реже: накануне в стране было сделано всего 9 075 инъекций. Летом в некоторые дни показатель достигал 25-30 тыс.