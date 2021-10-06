В Европе заявили, что будут следить за вторым туром выборов в Грузии

"Европейская народная партия" предупредила, что "внимательно будет следить" за вторым туром муниципальных выборов в Грузии.

Отмечается, что в настоящее время обеспокоенность партии вызывает "напряженность и политическая поляризация внутри страны", которая усилилась после ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Sputnik Грузия.

В "Европейской народной партии" заявили, что "грузинский народ заслуживает лучшего".