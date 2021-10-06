Пашинян сообщил о переговорах по строительству новой АЭС в Армении

Ереван проводит переговоры с российской горнорудной компанией "Геопромайнинг" по поводу строительства новой атомной электростанции, сообщил сегодня в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"С компанией "Геопромайнинг", которая взяла на себя инвестиционные обязательства построить медеплавильный завод, мы начали переговоры по строительству новой АЭС", - приводит его слова ТАСС.

Премьер подчеркнул, что правительство должно принимать активное участие в этом процессе, так как АЭС не может быть полностью частным проектом.

Пашинян уточнил, что власти Армении стремятся к тому, что строительство медеплавильного завода и АЭС стартовало одновременно в срок до июня 2025 года