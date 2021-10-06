Власти Ставрополья намерены создать почти 160 тыс рабочих мест к 2030 году

В Ставропольском крае к 2030 году планируется создать почти 160 тыс новых рабочих мест. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании регионального правительства, которое прошло под председательством губернатора Владимира Владимирова.

В ходе совещания руководитель региона акцентировал внимание на том, что среди главных задач, которые необходимо решить к 2030 году, является двукратное увеличение заработной платы. Достичь этого планируется с помощью создания новых рабочих мест.

"Перед нами стоит масштабная задача - к 2030 году создать 157 тыс новых рабочих мест, обеспечить двукратный рост средней заработной платы по краю, вывести "на свет" неформальную трудовую занятость", - цитирует Владимирова "Победа26".

Губернатор также оценил роль модели экономического развития Ставропольского края до 2030 года, разработанной правительством Ставрополья по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По его словам, она важна для принятия управленческих решений, направленных на достижение в регионе национальных целей развития.