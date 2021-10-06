"Азерсу" проводит капитальную реконструкцию системы водоснабжения в Шуше (ФОТО)

Компания "Азерсу" (водный оператор Азербайджана) обеспечила подачу воды в город Шуша и водоснабжение самых значимых объектов, после чего была запущена капитальная реконструкция систем снабжения питьевой водой. Такое сообщение опубликовано на сайте компании.

В рамках первого этапа проекта по восстановлению системы водоснабжения предполагается построить водопровод и два резервуара по 500 кубометров, а также реконструировать шестикилометровый участок имеющейся внутригородской сети водоснабжения. Эти работы планируется провести до конца текущего года.

После этого будет начата полная реконструкция системы водоснабжения и водоотведения города Шуша в соответствии с его Генпланом.

Для бесперебойного водоснабжения города в качестве альтернативного источника будет использована река Зарыслы. По предварительной оценке, для этого требуется построить в ее устье водоприемное сооружение, водохранилище и насосную станцию.

Сейчас вода в Шушу подается по линии Кичик Кирс-Шуша, работающей с 1980-х годов, а также с использованием ресурсов реки Зарыслы.