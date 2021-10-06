СМИ: НАТО в два раза сократит число российских дипломатов при альянсе

НАТО решил выслать восемь российских дипломатов. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс.

По ее словам, Североатлантический альянс решил вдвое сократить миссию России в ответ на предполагаемую враждебную деятельность, в том числе убийства и шпионаж, передает РИА Новости.

Хейнс подчеркнула, что речь идет о дипломатах, которых считают необъявленными сотрудниками разведки. Еще две должности будут сокращены. Таким образом, российская миссия сократится с 20 до 10 человек.

Предусматривается, что россияне должны уехать до конца текущего месяца.

Напомним, в 2018 году НАТО в качестве меры реагирования на дело Скрипалей сократил миссию РФ при альянсе до 20 человек.