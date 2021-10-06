Азербайджан может стать гарантом энергетической безопасности всего Южного Кавказа

Построение единого социального, политического и экономического пространства на Южном Кавказе может стать гарантией преодоления последствий конфликтов в регионе. Однако интеграционные процессы требуют значительных энергетических затрат. Обеспечить энергетическую безопасность региона может Азербайджан, который в отличие от Грузии и Армении уверенно экспортирует продукцию нефтяной и газовой промышленности.

Подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. Такого объема достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта по меньшей мере на 100 лет, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE. Это подтверждает наличие у региона необходимой ресурсной базы.

В прошлом Азербайджан уже выступал гарантом энергетической безопасности не только республик Южного Кавказа, но и всего СССР. В советский период обеспечение продукцией химической и топливной промышленности ложилось на плечи нефтегазового сектора азербайджанской экономики. Успешная индустриализация региона была бы невозможна без азербайджанской нефти и газа.

Сегодня в моду вошли возобновляемые источники энергии, но мощности, которые страны региона получают от ветряной, солнечной и гидроэнергетики носят преимущественно вспомогательный характер.

Почему, говоря об интеграции нужно, прежде всего, обратить внимание на создании единой энергетической политики? Успешный опыт евроинтеграции показал, что любой союз невозможен без объединения энергоресурсов. Энергетическая политика ЕС восходит к Европейскому объединению угля и стали - организации, объединявшей каменноугольную, железорудную и металлургическую промышленности Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Именно она заложила основу дальнейшей экономической интеграции в Европе, став первым объединением, работающем на принципах наднациональной интеграции.

Новая энергетическая парадигма Южного Кавказа неминуемо будет основываться на наднациональных принципах, а всеобъемлющая программа обеспечения энергетической безопасности во многом станет транспарентной. Это необходимо для проведения мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении деятельности по энергоснабжению, поскольку на территории региона остаются районы, которые по-прежнему не обеспечены газом и электроэнергией.

В тоже время прогрессивная политика способна обезопасить существующий транзит энергоносителей, расширив его за счет открытия новых маршрутов. Объединив энергетические сети, страны Южного Кавказа станут ближе благодаря коллективной ответственности, оказывая друг другу поддержку, к примеру, в случае стихийных бедствий. Это важное положение продиктовано сейсмической активностью региона. Кроме того, обеспечение безопасности Южного Кавказа будет способствовать его энергетической независимости, возрождению пока ограниченной транспортной инфраструктуры, в том числе возрождению морских перевозок на черноморском направлении.

Общая региональная энергетическая программа позволит быстрее восстановить утраченную инфраструктуру деоккупированных территорий Азербайджана. При нынешних темпах на восстановление уйдут годы, поскольку предстоит долгий процесс разминирования, прежде чем на месте руин возникнут современные населенные пункты. Если восстановление освобожденных районов будет осуществляться сразу по нескольким направлениям, это может стать стимулом для преодоления ментальных противоречий. Труд объединяет, тем более, когда речь идет о территориях двух близких народов. Общая восстановительная деятельность, обеспеченная общей региональной энергетической политикой, поспособствует сближению внутри региона. Тогда деоккупированные территории могут стать примером успешной мультикультурной политики Южного Кавказа.

Однако первым шагом к такому взаимодействию, очевидно, должна стать передача Арменией Азербайджану карт минных полей, причем Ереван должен был бы поучаствовать в разминировании земель, где в ходе оккупации армянские военные закладывали смертоносные взрывные устройства. Этот шаг непременно ускорит восстановление мира между народами.