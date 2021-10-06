Азербайджан вернул Армении заблудившегося в августе военнослужащего
Азербайджан возвратил Армении военнослужащего, пропавшего без вести на армяно-азербайджанской границе в августе.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на координатора Информационного центра по азербайджанским заключенным и заложникам Ахмеда Шахидова.
Уточняется, что речь идет о военнослужащем ВС РА Артуре Давидяне, пропавшем без вести 22 августа нынешнего года в направлении госграницы двух стран.
Ранее сегодня о возвращении военнослужащего сообщил вице-премьер Армении Сурен Папикян.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться