Азербайджан вернул Армении заблудившегося в августе военнослужащего

Азербайджан возвратил Армении военнослужащего, пропавшего без вести на армяно-азербайджанской границе в августе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на координатора Информационного центра по азербайджанским заключенным и заложникам Ахмеда Шахидова.

Уточняется, что речь идет о военнослужащем ВС РА Артуре Давидяне, пропавшем без вести 22 августа нынешнего года в направлении госграницы двух стран.

Ранее сегодня о возвращении военнослужащего сообщил вице-премьер Армении Сурен Папикян.