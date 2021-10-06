ЗАГ: Стоматологический туризм получил развитие в Дагестане

В Дагестан хлынул очередной поток туристов из-за низких цен на услуги стоматолога.

По данным издания "Российская газета", в республике вырос спрос на путевки, включающие в себя лечение зубов. Тысячи граждан приезжают в Дагестан для улучшения здоровья, поскольку цена на услуги дантиста здесь значительно дешевле по сравнению с другими регионами России.

Стоит отметить, что в местных клиниках стоит современное оборудование, при этом цена за аренду помещения, коммунальные услуги, а также зарплата персонала в Дагестане заметно ниже.

По словам клиентки Мадины Гаджиевой, лечение пульпита и установка коронки для ребенка стоит 45 тыс рублей, а в Махачкале те же процедуры обошлись ей в пять тыс рублей.