Диетолог рассказал, чем полезно ежедневное употребление миндаля

Врач-диетолог Евгений Арзамасов рассказал в интервью телеканалау "Москва 24", что будет, если есть миндаль каждый день.

Специалист подчеркнул, что орех богат магнием, кремнием, цинком, витаминами E и B. По его словам, миндаль помогает бороться со старением кожи, сохраняя ее эластичность и упругость, а также нормализует гормональный фон.

"Марганец позволяет защитить кости от остеопороза, он полезен и молодым, и людям в возрасте. Он позволяет улучшать усвоение элементов, полезных для костного состава, а также защищать кожу от повреждений", - цитирует специалиста РИА Новости.

Кроме того, Арзамасов поведал, что ежедневное употребление миндаля снижает уровень плохого холестерина. При этом он отметил, что из-за высокой калорийности в день рекомендуется есть максимум 10-15 штук, однако при регулярных занятиях спортом норму можно повысить.